SpaceX multiplica por ocho sus pérdidas y ronda los 3.700 millones de euros en rojo

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por el magnate Elon Musk, ha dado un nuevo paso para su inminente salto al parqué del Nasdaq con la publicación en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos del folleto de su oferta. En la documentación remitida sobre una compañía cuya valoración ronda los 1,7 billones de euros, se recoge que el año no ha arrancado bien: en el primer trimestre se han multiplicado por ocho sus números rojos, hasta contabilizar pérdidas por unos 3.700 millones de euros.

En todo caso, de cara a su salida a Bolsa, se aguarda la mayor oferta pública de venta de la historia, que según la prensa estadounidense podría rondar los 65.000 millones de euros; una cifra que se destinaría a financiar la estrategia de crecimiento de SpaceX, incluyendo la expansión de su infraestructura de computación de inteligencia artificial, mejoras en sus vehículos de lanzamiento, el aumento de la escala y la capacidad de las constelaciones de satélites.

Así es que sus planes no incluyen pagos de dividendos a los titulares de las acciones ordinarias en un futuro próximo, sino que las ganancias se retendrán para financiar el crecimiento del negocio.

Además, la documentación refleja que, tras la finalización de la oferta pública de venta, Musk será beneficiario de la mayoría del poder de voto de las acciones ordinarias y de las acciones ordinarias clase B —las que eligen a la mayoría del consejo de administración—, por lo que SpaceX se presenta como una "empresa controlada".

Según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq Nueva York y Nasdaq Texas, su posición en este segmento no le obliga a tener una mayoría de miembros independientes en su consejo ni a establecer comités independientes de remuneración y nombramiento.

Balance de resultados

En este primer trimestre de enormes pérdidas para SpaceX, el detalle de las cuentas revela que sus ingresos crecieron un 15,4% gracias al impulso del negocio de conectividad, Starlink, que facturó 2.805 millones de euros que suponen un 31,6% más.

Por su parte, la división de IA de SpaceX también alcanzó una importante subida, con cifra de negocio en el trimestre de 705 millones de euros, un 12,5% más que un año antes; pero el negocio espacial disminuyó un 28,4%, hasta los 533 millones de euros.

Por otro lado, el gasto de capital estimado por la compañía para los primeros tres meses del ejercicio aumentó un 144%, hasta 8.706 millones de euros.