Elon Musk pierde la demanda contra Sam Altman, de OpenAI

Un jurado de Oakland, en el estado de California, ha desestimado la denuncia presentada por el magnate Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, contra Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, en la que estaban en juego unos 115.000 millones de euros.

En concreto, Musk reclamaba al creador de ChatGPT esta indemnización multimillonaria al estimar que Altman había incumplido un compromiso para mantener OpenAI como un laboratorio sin ánimo de lucro para desarrollar la inteligencia artificial.

Así pues, los planes de su actual CEO de salir a Bolsa para continuar creciendo llevó a Musk a recurrir a la justicia, que no ha satisfecho sus expectativas al estimar que los hechos habrían prescrito ya.

Según la versión del magnate de origen sudafricano, él mismo ayudó en 2015 a fundar la compañía y donó unos 32 millones de dólares para su desarrollo bajo la premisa de mantener el propósito no lucrativo de la firma. Sin embargo, durante el juicio, los abogados de OpenAI argumentaron que Elon Musk conocía a la perfección las intenciones de la empresa y que incluso presionó para que esto ocurriera, llegando a tratar de hacerse con el control de la empresa posteriormente.

Microsoft, que también había sido acusada por el dueño de Tesla por instigar a la startup de IA para llevar a cabo esta supuesta traición, también ha sido exonerada por el jurado.

Objetivo: Wall Street

SpaceX absorbió hace tres meses la empresa de inteligencia artificial xAI, también fundada por Elon Musk, con lo que alcanzaron una valoración conjunta de aproximadamente 1,5 billones de euros. Su objetivo es dar el salto al parqué en los próximos meses, en el que podría ser el mayor estreno bursátil hasta la fecha.

Enfrente, OpenAI cuenta igualmente con planes para salir a Bolsa en un futuro cercano y, de haber tenido que afrontar esa indemnización, su camino hacia Wall Street se habría vuelto más empinado.