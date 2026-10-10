Sudáfrica abre la puerta al capital privado para desarrollar 6.000 megavatios de energías renovables

Sudáfrica quiere acelerar la transformación de su sistema eléctrico con una mayor participación del capital privado. Con ese fin, la compañía pública Eskom ha abierto un proceso para seleccionar socios con los que desarrollar y financiar hasta 6.000 megavatios de nueva capacidad renovable y almacenamiento energético durante los próximos cinco años.

De hecho, la iniciativa está pensada para movilizar inversiones en grandes instalaciones de generación y baterías, toda vez que el país necesita modernizar su infraestructura, y el tipo de convocatoria lanzada supone un cambio relevante en la forma de impulsarlas.

En lugar de asumir por sí sola la financiación y ejecución de todos los proyectos, la compañía eléctrica pública busca empresas capaces de aportar capital, experiencia tecnológica y capacidad de desarrollo. A cambio, en función de acuerdos para repartir costes y riesgos, las futuras instalaciones pueden pertenecer a Eskom o a sus socios.

Así pues, el programa —que permanece abierto hasta el 16 de noviembre— abre una oportunidad para promotores energéticos, fondos de infraestructuras y grupos especializados en construcción y explotación de instalaciones eléctricas.

Más megavatios

Pero además, coincide en el tiempo con el anuncio de Pretoria de que contratará 9.600 megavatios, distribuidos prácticamente a la mitad entre almacenamiento mediante baterías y centrales eléctricas de gas, para poner freno a las pérdidas de energía a causa de deficiencias de la red.

Este mismo motivo impulsó el pasado año la adjudicación de hasta cinco proyectos de baterías, con una capacidad conjunta de 513 megavatios, que movilizaron unos 830 millones de euros. Ahora, la capacidad de almacenamiento prevista por el gobierno sudafricano multiplica casi por nueve aquella primera ronda, aunque su presupuesto todavía no se ha hecho público.