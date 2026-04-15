Sudáfrica moviliza 100 millones de euros para abrirse paso en el negocio de los superyates

Con un compromiso de inversión que ronda los cien millones de euros, la ciudad sudafricana de Durban desarrollará el primer hub de superyates de África.

El proyecto, que busca posicionar a la ciudad portuaria en segmentos de mayor valor dentro de la economía náutica, no se limita al amarre de grandes yates. Se trata, según los planes del gobierno local, de introducirse en una industria dominada hasta ahora por los destinos mediterráneos, destinando 24 hectáreas del puerto a servicios de reacondicionamiento, reparación y mantenimiento de estas grandes embarcaciones.

El atractivo económico de la operación para la ciudad de Sudáfrica reside precisamente en el alto rendimiento de este tipo de turismo, que trae consigo movimiento industrial y empleo cualificado.

Por el momento, Durban ha logrado ser elegida para acoger en noviembre el YARE Symposium —un encuentro internacional del sector náutico de alta gama—, una cita que las autoridades quieren aprovechar para presentar su potencial. O, dicho de otro modo, para darse a conocer como la nueva puerta de entrada a la náutica prémium en África.