Suecia adquirirá cuatro fragatas de fabricación francesa

El gobierno de Suecia ha firmado un contrato para la adquisición de cuatro fragatas de fabricación francesa en el contexto de la creciente cooperación en materia militar entre ambos países.

De ello han dado cuenta durante una visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Estocolmo, donde se ha reunido con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Esta adquisición "fortalece", en palabras del dirigente nórdico, "la excelente cooperación" entre los dos países, al tiempo que "promueve oportunidades de negocio". Por su parte, el galo ha destacado que el día de hoy ha sido "importante para la amistad" entre ambos.

"Decisiones firmes en materia de cooperación en defensa, un nuevo paso en nuestra asociación estratégica, una misma ambición: una Europa fuerte, soberana, dueña de su destino", ha concluido tras la firma con Naval Group para exportar las fragatas.