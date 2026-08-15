Invertir en Francia: oportunidades en uno de los grandes mercados de Europa

Francia no deja la llegada de inversión extranjera únicamente en manos del mercado. El país ha construido una política pública que combina promoción internacional, financiación, incentivos, búsqueda de ubicaciones y apoyo administrativo para atraer empresas que contribuyan a reforzar su tejido industrial, su capacidad tecnológica y su autonomía estratégica.

La cara más visible de esa estrategia es Choose France, la cumbre anual creada en 2018 por el presidente Emmanuel Macron para reunir al gobierno con los máximos responsables de grandes grupos internacionales. Desde su lanzamiento hasta junio de este año, este foro ha facilitado más de 230 decisiones de inversión, con un volumen comprometido cercano a los 87.000 millones de euros, según los datos del Elíseo.

El objetivo de esta iniciativa política-empresarial persigue atraer proyectos capaces de fortalecer la base industrial del país y reducir la dependencia europea en sectores considerados estratégicos, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la salud, la energía o las tecnologías limpias.

En ese proceso, Business France, la agencia pública encargada de acompañar a las empresas extranjeras, tiene un papel clave de asesoramiento y orientación de cara a los trámites necesarios o las facilidades de inversión.

Y su estrategia, conforme a los datos, está dando resultados. Solo en 2025, un total de 1.021 empresas extranjeras promovieron 1.878 decisiones de inversión, de las que casi tres cuartas partes procedían de compañías europeas. Por número de iniciativas, Alemania encabezó el ranking, seguida de Estados Unidos, Italia, Reino Unido y China.

Por sectores, la actividad productiva sigue siendo uno de los principales focos de atracción. El informe de Business France contabilizó 472 proyectos de producción en 2025, junto a iniciativas vinculadas a centros de decisión, servicios, investigación, ingeniería y logística.

Apuesta por Francia

Uno de los principales argumentos de Francia es su posición dentro del mercado único europeo. Con la segunda mayor economía de la Unión Europea, acceso directo a más de 450 millones de consumidores y una red desarrollada de infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones, el país busca atraer tanto centros de producción como sedes regionales, laboratorios de I+D y centros tecnológicos.

Además, según Business France, el país figura entre los mercados europeos con mayor apoyo público a la investigación y el desarrollo. Por tanto, para una compañía extranjera, la propuesta no se limita a entrar en un gran mercado de consumo: incluye acceso a financiación, ecosistemas industriales, talento cualificado, proveedores locales y programas públicos vinculados a la transición energética y digital.

Así pues, las empresas interesadas en implantarse pueden acceder a un servicio de acompañamiento que incluye la búsqueda de ubicaciones industriales y oficinas, información sobre incentivos nacionales y regionales, identificación de socios locales, apoyo para la contratación de personal y orientación durante todo el proceso de establecimiento.

Áreas prioritarias

Entre las áreas prioritarias para Francia figuran no solo la IA, los semiconductores, la salud, las tecnologías limpias, la energía baja en carbono y las nuevas industrias vinculadas a la bioeconomía.

También ocupa un lugar destacado el desarrollo de las microalgas, una tecnología que el gobierno galo considera estratégica por sus aplicaciones en la producción de alimentos, ingredientes, biomateriales, biocombustibles o soluciones de captura de carbono.