Hace 20 años, Pau Gasol se rompía el quinto metatarsiano del pie izquierdo en un choque contra Fabricio Oberto. Él ya no estaba en pista cuando Rudy recogió del cielo el rebote del triple agónico de Nocioni que nos daba acceso a la final del Mundial. España salía indemne de una escabechina contra Argentina y firmaba una sinfonía perfecta contra la Grecia de Papaloukas y Baby Shaq, que venía de dejar en el camino al Dream Team de turno. Sin el MVP del torneo -y de tantos otros- España inscribía su nombre, por primera vez, en la cima de Saitama y Pepu Hernández deletreaba aquella palabra que iba a ser tan importante a partir de entonces. En ella dormían el respeto, la confianza y la generosidad de los 12 jugadores que consiguieron la epopeya. Del grupo que siempre es más que el equipo: “ba-lon-ces-to”.

Y Pepu llevaba razón. España solo tenía como éxito extracontinental la plata de Los Ángeles pero en Japón se encendió la mecha. En estos 20 años llegaron, además, otras dos platas olímpicas (2008, 2012), un bronce (2016) y otro Mundial (2016). La sacudida fue tan violenta que las mujeres también surfearon la ola. Plata mundial (2014) y olímpica (2016) y tres bronces mundiales: 2010, 2018 y el de ayer en Alemania.

La historia seguirá tiñéndose con el agua de la Burga porque hace otros 20 años, nació la líder de otra generación que ya cuenta con tres medallas internacionales en los dos últimos veranos: Inés Sotelo.

EEUU ganó el torneo porque lleva sin perder, precisamente, los 20 años en los que nosotras nos hemos hecho grandes, pero estuvieron a nada de besar la lona. Porque hace 20 años nacieron Iyana Martín, la prima ballerina que desatasca marañas de brazos con un hechizo de cadera y Awa Fam, el monolito de ébano que derrumba montañas para reinventar el espacio.

La Familia, encabezada por el mito de Alba Torrens, ha creado una maquinaria cuasi perfecta que habla barallete. Paula Ginzo y Raquel Carrera han estado, juntas, en las platas europeas de 2023 y 2025. Ambas tienen un diploma olímpico en París y Tokio, respectivamente, y siguen llevando a Ourense a lo más alto. La historia seguirá tiñéndose con el agua de la Burga porque hace otros 20 años, nació la líder de otra generación que ya cuenta con tres medallas internacionales en los dos últimos veranos: Inés Sotelo.

@jesusprietodeportes