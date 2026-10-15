Tailandia prepara grandes contratos internacionales para modernizar sus infraestructuras hidráulicas

Las inundaciones que periódicamente afectan a Tailandia han llevado al gobierno a diseñar uno de sus mayores programas de inversión en infraestructuras hidráulicas, que además contará con un apoyo financiero multilateral debido a la importancia de contener los daños que traen consigo las crecidas.

En concreto, el gobierno del país asiático prepara una profunda modernización de su red de canales para aumentar la capacidad de evacuación del agua, proteger áreas urbanas y agrícolas y reducir las pérdidas económicas provocadas por las inundaciones. Con este objetivo, sacará al mercado internacional una serie de contratos de construcción que ronda, según los primeros cálculos, los 2.000 millones de euros.

El objetivo pasa por actuar en la cuenca del río Chao Phraya, una de las principales arterias fluviales del país, donde se localizan hasta 23 instalaciones pendientes de mejora a lo largo de una red de aproximadamente 460 kilómetros de canales.

En esa zona, buena parte de las infraestructuras se diseñaron originalmente para distribuir agua destinada al riego, algo que todavía se requiere, pero la necesidad de hacer frente a inundaciones cada vez más perjudiciales ha convertido su modernización en prioridad. De este modo, el programa persigue aumentar la capacidad de evacuación durante la temporada de lluvias, pero también aprovechar mejor los recursos hídricos durante los períodos secos.

Por el momento, en la planificación preliminar aparecen tres contratos relacionados con dragados, construcción de muros de contención y mejora de estructuras, que suman cerca de 500 millones de euros.

Apoyo financiero

La financiación de este programa combina recursos de varios organismos internacionales. El Banco Asiático de Desarrollo prevé una aportación en el entorno de los 1.275 millones de euros, a la que se suman otros 425 millones procedentes del Banco Mundial, 170 millones más llegados de Francia y algo más de 220 de distintos fondos multilaterales.

A esa estructura, de la que también forma parte el propio gobierno de Tailandia, se incorpora ahora una subvención de doce millones de euros que acaba de anunciar la Comisión Europea y que se destina a reforzar los sistemas de predicción de inundaciones, seguimiento meteorológico y gestión del agua.

"El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos tienen consecuencias muy reales para las personas, las comunidades, los agricultores, las empresas y los servicios públicos", justificó el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela.

Según las estimaciones de la UE, el programa permitirá proteger más de 400 kilómetros cuadrados de zonas habitadas y áreas de actividad económica, reducir los daños anuales por inundaciones en unos 266 millones de euros y aumentar en más de 17 millones de metros cúbicos la disponibilidad de agua para consumo durante la estación seca.