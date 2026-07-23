Países Bajos avanza en un gran complejo energético marino que integra eólica, hidrógeno y solar

Países Bajos comienza a dar pasos para poner en marcha un sistema energético marino que combinará producción eólica, de hidrógeno y solar flotante y que tendrá una capacidad instalada total de aproximadamente un gigavatio.

De las tres tecnologías, la principal será la eólica marina, con dos fases de mil megavatios cada una, a las que se sumará una planta solar flotante dentro del área marítima y un electrolizador de al menos 500 megavatios en el puerto de Róterdam, que utilizará parte de la electricidad para producir hidrógeno verde destinado principalmente a la industria.

De este modo, la generación eólica podrá desviarse hacia la producción de hidrógeno cuando haya exceso de oferta o limitaciones de capacidad, mientras que la solar flotante permitirá aprovechar el mismo espacio marítimo para obtener energía en momentos distintos.

En el mar de Norte

Todo este complejo se ubicará frente a la costa neerlandesa del mar del Norte, a entre 63 y 84 kilómetros de la ciudad de Bergen aan Zee, y supondrá un hito en la consecución de los ambiciosos objetivos de transición energética y descarbonización de la industria del país.

Con la vista puesta en que la primera fase de este proyecto pueda entrar en funcionamiento en 2029, Zeevonk —una joint venture formada por la compañía sueca Vattenfall y la gestora de fondos danesa Copenhagen Infraestructure Partners— ha encargado al grupo belga Deme la instalación de las 69 cimentaciones que necesitará el complejo para ubicar los pilotes que sirvan de sustento al complejo.

"Esperamos aportar nuestra experiencia y capacidades para apoyar el éxito de este proyecto emblemático, junto con nuestros socios de la cadena de suministro", ha manifestado Bas Nekeman, director de la Unidad de Negocio para el Norte de Europa de Deme.