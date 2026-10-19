Telefónica, Vodafone, Orange y Deutsche Telekom se alían para competir con Starlink en Europa

Las cuatro principales empresas de telecomunicación de Europa se han unido para estudiar la posibilidad de pujar conjuntamente por las frecuencias satelitales para servicios móviles que va a poner la UE en el mercado, y hacer así frente a Starlink.

Con este fin, Telefónica (España), Deutsche Telekom (Alemania), Orange (Francia) y Vodafone (Reino Unido) han firmado una carta de intenciones en la que se comprometen a analizar esta vía, respaldando así el objetivo de la Comisión Europea de "reforzar la soberanía, la seguridad y la resiliencia de Europa en infraestructuras críticas de conectividad", así como de "reforzar una gobernanza europea responsable de infraestructuras espaciales clave".

La obtención de esas frecuencias permitiría a las cuatro telecos contar con un acceso "abierto y no discriminatorio" a la hora de prestar servicios de conexión directa al dispositivo a sus clientes y, además, al combinar el amplio alcance comercial de los operadores, sus capacidades de red y su experiencia operativa, la iniciativa podría acelerar el despliegue en el mercado de la conectividad por satélite en las redes móviles existentes.

Esta iniciativa, según han informado las cuatro empresas, persigue ofrecer una cobertura universal en zonas con servicio insuficiente, proteger las comunicaciones críticas y apoyar el desarrollo de una constelación europea. Como parte del proyecto, desplegarían en suelo europeo la infraestructura terrestre clave, así como funciones críticas de coordinación y supervisión, pero de la constelación de satélites se haría cargo un socio aún por seleccionar.

Así pues, desde su punto de vista, la alianza entre los cuatro operadores móviles y el operador de satélites combinaría la gobernanza europea y el acceso al mercado con una tecnología satelital probada y experiencia en despliegue.

Un tercio del reparto

Esta iniciativa de las cuatro telecos europeas busca hacerse con el lote que la Comisión Europea pretende destinar a un proveedor europeo de servicios de comunicación directa con el móvil —u otro dispositivo— una vez concluya, el año que viene, la actual concesión de las frecuencias satelitales.

Según los planes de Bruselas, el conjunto del espectro se dividirá en tres: comunicaciones gubernamentales y de defensa, servicios de comunicación móvil prestados por una empresa europea y un último tercio abierto a la competencia global.

Quejas de EEUU

Para Estados Unidos, excluir a empresas extranjeras de una porción de la tarta es algo que podría conllevar represalias "devastadoras", tal y como ha dicho al Financial Times el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder.