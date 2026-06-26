Trump amenaza con aranceles del 100% a los países europeos con impuestos sobre servicios digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con un arancel "inmediato" del 100% a cualquier país europeo que imponga un impuesto sobre los servicios digitales ofrecidos por empresas estadounidenses.

A través de sus redes sociales, el mandatario norteamericano entra así de lleno en el debate mantenido entre los Veintisiete sobre la implementación de un impuesto sobre servicios digitales a nivel comunitario, en línea con los que ya tienen España, Francia, Reino Unido, Italia, Austria o Hungría. Para Trump, esta práctica fiscal constituye un ataque contra los gigantes tecnológicos norteamericanos, como ya demostró al amenazar a la isla británica con "un gran arancel" y al país galo con poner barreras comerciales a su vino.

Así es que ha recurrido una vez más a su cuenta pública para publicar una suerte de bando arancelario: "Por la presente, dejamos claro que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. Este arancel anulará los acuerdos comerciales firmados con dicho país, independientemente de si se han implementado, firmado o no. Además, el arancel del 100% se aplicará de inmediato si proceden con la medida".

La idea de Trump es que este gravamen se ha concebido como una forma de "aprovecharse" de las tecnológicas estadounidenses, de modo que la reapertura de un debate en el seno de la Unión Europea levanta nuevas ampollas en el inquilino de la Casa Blanca.