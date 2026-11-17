Con el objetivo de dotarla de una nueva nave de producción para sus futuros taxis autónomos, la compañía de automoción dirigida por Elon Musk destinará unos 3.000 millones de euros a ampliar la fábrica de Tesla en las inmediaciones de Berlín.

El edificio tendría, en última instancia, capacidad para producir hasta un millón de cybercabs, diseñados para transportar pasajeros sin conductor, lo que la convertiría —según la empresa— en su fábrica "más avanzada tecnológicamente del mundo".

Con la previsión de pedir licencia para el nuevo edificio antes de que concluya este año, el fabricante de coches trabaja con el calendario de estar construyendo la planta en el primer semestre de 2027 y de iniciar la producción del modelo en 2029.

De hecho, Tesla ha anunciado que ya está contratando a varios cientos de empleados más para llevar a cabo la ampliación de sus instalaciones cerca de la capital de Alemania, donde también se ubicará una planta de tratamiento de aguas residuales.