Madrid repite como la ciudad más atractiva del mundo para la inversión en inmuebles de lujo

Madrid ha vuelto a ocupar, por segundo año consecutivo, el primer puesto en la clasificación de ciudades más atractivas del mundo para los grandes patrimonios, al ser la número uno mundial en inversión inmobiliaria de lujo, por delante de ciudades como Milán, Dubái o Miami.

Dubai Design District

Así se desprende del último informe de Barnes, la inmobiliaria francesa líder en el segmento de vivienda prémium, según el cual la capital española se ha consolidado como la puerta de entrada a Europa de inversores procedentes de Latinoamérica, Estados Unidos, Oriente Medio y el resto del continente europeo. Detrás de su elección, destaca el equilibrio entre rentabilidad, estilo de vida y seguridad jurídica que ofrece la metrópoli; ingredientes que forman un cóctel perfecto para que los precios de la vivienda continúen al alza en las zonas más exclusivas, rozando valores próximos a los 19.000 euros por metro cuadrado en el barrio de Salamanca.

Londres | Europa Press

El top 10 lo completa Marbella, que sube treinta puestos hasta llegar al quinto, por delante de París, Nueva York y Roma. Justo a continuación, aparecen ahora Dallas y Budapest, que dejan atrás a grandes capitales como Londres y Atenas y a ciudades tan especiales como Abu Dabi o Mónaco.

El puerto de Mónaco | Europa Press

Para la inmobiliaria, los datos confirman un auténtico cambio de paradigma. No solo la localización o las consideraciones fiscales importan, sino que el UHNWI apuesta ahora por destinos que combinen una buena calidad de vida con seguridad y belleza cultural o natural. Así es que se cuelan entre los 50 best ciudades como la propia Marbella, el área italiana del Lago de Como (29) o la portuguesa Comporta (46); que compiten con ubicaciones en Estados Unidos como Aspen (24) o los Hamptons (49) y la bella Whistler (36) canadiense.

La inmobiliaria Barnes, implantada en cerca de una veintena de países y en 75 destinos, elabora este informe a partir del análisis de más de 25.000 clientes y colaboradores internacionales de su red.