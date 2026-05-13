El tráfico aéreo creció casi un 4% en Europa, pese a la guerra, y no se prevé contracción en verano

El tráfico de pasajeros en la red aeroportuaria europea creció un 3,8% en marzo frente al mismo mes del año anterior, manteniéndose en línea con el alza de febrero (+4,2%), a pesar del conflicto militar en Oriente Próximo, según los datos publicados por ACI Europe (Airports Council International).

En concreto, mientras que los aeropuertos del mercado de la UE, Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido experimentaron un aumento del 4,1% en volumen, los del resto de Europa --Albania, Armenia, Bosnia, Georgia, Israel, Turquía, entre otros-- vieron un crecimiento moderado hasta el 2,6%, principalmente por el impacto masivo del conflicto en aeropuertos israelíes (-86,3%).

A la hora de valorar estos datos, el director general de ACI Europe, Olivier Jankovec, ha subrayado la resiliencia de la demanda de transporte aéreo ante el primer mes de la guerra. "Muchos aeropuertos europeos perdieron la conexión directa con la región, pero los flujos de tráfico que conectaban con Asia se adaptaron rápidamente mediante rutas alternativas, tanto directas como indirectas. En cierta medida, esto incluso impulsó los flujos de tráfico intraeuropeos, mientras que el mercado transatlántico se mantuvo extremadamente dinámico", ha añadido.

De cara a verano, no se prevé, por ahora, una contracción en el tráfico de pasajeros, salvo que el sector se enfrente a una importante escasez de combustible para aviones, según Jankovec. Sin embargo, una vez pasados los meses de mayor afluencia turística, el directivo ha señalado que las perspectivas de tráfico son "prácticamente una incógnita" para el sector.

Estambul y Heathrow, los mejores números

Los mayores crecimientos fueron para dos terminales turcas Estambul (+7,7%) y Sabiha Gökçen (+7,2%), seguidas de cerca por el aeropuerto londinense de Heathrow (+6,9%), que fue el de mayor número de pasajeros, con 6,64 millones.

Por su parte, las terminales españolas también experimentaron un crecimiento dinámico, con Barcelona (+5,4%) por delante de Madrid (+4,2%). En el caso de Fránkfurt y Ámsterdam, el aumento fue más moderado, con un +1,4% cada uno, mientras que los volúmenes cayeron en Londres Gatwick (-2,5%) y Roma-Fiumicino (-0,1%).