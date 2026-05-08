El Tribunal Comercial de EE.UU. declara ilegal el arancel universal del 10% impuesto por Trump

Los aranceles generalizados del 10% anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, a finales del pasado mes de febrero han sido declarados ilegales por el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. El fallo puede recurrirse y no implicará un reembolso masivo, por el momento, pero la decisión supone un nuevo varapalo judicial a la política comercial impulsada por el mandatario estadounidense, después de la resolución del Tribunal Supremo de anular los aranceles impuestos por su administración en abril de 2025 e iniciarse el proceso de devolución de los mismos.

La decisión, que fue adoptada por una mayoría de 2 a 1 en un dividido panel de jueces, no implica la retirada del nuevo arancel de forma general ni un reembolso masivo, sino que se aplicará directamente solo a tres de los demandantes: el estado de Washington y las empresas Burlap & Barrel y Basic Fun!, aunque deja abierta la puerta a que otros importadores soliciten medidas cautelares más amplias.

El fallo indica de forma concluyente que "las Órdenes Arancelarias Mundiales y de Represalia exceden la autoridad otorgada al Presidente por la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) para regular la importación mediante aranceles. Los aranceles de tráfico ilícito son ineficaces porque no abordan las amenazas establecidas en dichas órdenes. Esta conclusión otorga a los demandantes el derecho a una sentencia a su favor; dado que el tribunal tampoco encuentra controversia sobre ningún hecho material, Las Órdenes Arancelarias impugnadas serán anuladas y su aplicación permanentemente prohibida".

Aranceles caducan en julio

En su conclusión final, el fallo indica que "si las órdenes arancelarias impugnadas son ilegales para los demandantes, son ilegales para todos" y, además, se recuerda que la propia Constitución de los Estados Unidos establece que "los derechos, impuestos y gravámenes serán uniformes en todo Estados Unidos".

El fallo del tribunal recuerda además que la sección 122 de la ley de Comercio de EE.UU. permite gravámenes de hasta el 15% durante un máximo de 150 días, tras lo cual su continuidad depende de la autorización del Congreso. El plazo concluye el próximo mes de julio, lo que puede complicar aún más la supervivencia de los aranceles universales del 10% decretados por Trump.

El recurso contra esta sentencia deberá presentarse ante un tribunal federal de apelaciones y el caso puede acabar llegando al Tribunal Supremo estadounidense. Esto indica que la batalla judicial para que el fallo sea firme puede ser larga.