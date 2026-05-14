Trump anuncia que China comprará 200 aviones a Boeing

El presidente de Estados Unidos, desde ayer de viaje oficial en China, ha asegurado que Boeing ha cerrado un acuerdo con el gobierno del país asiático por el que se hará con 200 aviones.

Precisamente el consejero delegado de la aeronáutica forma parte de la delegación que ha acompañado hasta Pekín a Donald Trump, quien se encargó de hacer las presentaciones, uno por uno, entre Xi Jinping y una veintena de líderes empresariales estadounidenses. En ese foro, el magnate republicano explicó que todos ellos acudieron a la cita para "presentar sus respetos" tanto a China como a su presidente, a lo que el dirigente comunista respondió con el compromiso de que las corporaciones norteamericanas disfrutarán de "perspectivas aún más amplias" para hacer negocios en su país.

En el marco de esta nueva etapa de "cooperación mutuamente beneficiosa" entre China y Estados Unidos, como la bautizó el presidente Xi, a los acuerdos para intercambiarse chips de última generación y productos agrícolas parece sumarse una venta —inédita en casi una década— de aviones. "Aviones grandes", ha puntualizado Trump sin precisar el modelo, en declaraciones a la Fox.