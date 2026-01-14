Trump califica como "corrupto o incompetente" al presidente de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado con dureza al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al señalar que es "corrupto o incompetente", después de que este haya anunciado que enfrenta una investigación de la Fiscalía, un extremo que ha enmarcado en la campaña de presiones por parte del mandatario estadounidense para que baje los tipos de interés.

"Es corrupto o un incompetente", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS, alegando el proyecto de renovación de la sede de la Fed, cuyo presupuesto ha aumentado a 2.500 millones de dólares, desde los 1.900 millones de dólares iniciales en 2022.

El presidente estadounidense ha asegurado que Powell "podría haberlo arreglado por 25 millones de dólares", en referencia al coste de rehabilitación de unos edificios, construidos en la década de 1930, y que desde entonces no han sido restaurados. El mandatario ha incidido así en las presuntas motivaciones del Departamento de Justicia para abrir una investigación contra el presidente de la Fed, pese a que la Casa Blanca ha negado que el republicano esté detrás de la demanda.

Powell, que ha sido respaldado por los principales banqueros centrales internacionales --incluida Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo--, reveló este domingo que el Departamento de Justicia había entregado a la Fed citaciones del gran jurado, "amenazando con una acusación penal relacionada con (su) testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio" sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.

El presidente de la Fed describió esta acción "sin precedentes" de Washington como un intento de "intimidación" por parte del gobierno estadounidense para influir en la política monetaria y defendió su labor al frente de la Fed durante cuatro administraciones de distinto color político "sin favoritismos".

Aclaración de la fiscalía

Desde la Casa Blanca se desmintió ayer que Donald Trump esté detrás del inicio de una investigación judicial sobre Powell mientras que la fiscal de Washington, Jeanine Pirro, aclaraba que la fiscalía contactó a la Reserva Federal "en múltiples ocasiones" para discutir sobre los sobrecostes de las obras pero estos intentos fueron ignorados por lo que se puso en marcha un proceso legal "lo cual no constituye una amenaza".

"La fiscalía de los Estados Unidos contactó a la Reserva Federal en múltiples ocasiones para discutir los sobrecostes y el testimonio del presidente ante el Congreso, pero fueron ignorados, lo que requirió el uso de un proceso legal, lo cual no constituye una amenaza",

Trump ha abogado insistentemente por bajar los tipos de interés a toda costa para reducir los costes de financiación del Gobierno federal y dinamizar la actividad del sector privado La Fed decretó en diciembre una rebaja de tipos de un cuarto de punto, hasta el 3,5%, después de ordenar rebajas similares en septiembre y octubre. Trump consideró "muy pequeñas" estas bajadas y reclamó que fuesen mucho mayores.

El mandato de Jerome Powell concluye el próximo mes de mayo y Donald Trump deberá nominar a un candidato a sustituirle que deberá contar con la aprobación del Senado.