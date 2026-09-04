Trump exige a la Fed bajar tipos o romperá relaciones comerciales con los países que tengan superávit con EEUU

Kevin Warsh pronuncia un discurso tras ser nombrado presidente de la Reserva Federal de EE. UU., bajo la mirada del presidente Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado a la Reserva Federal que rebaje los tipos de interés o, en caso contrario, cesará el comercio con todos aquellos países con los que mantiene superávit comercial.

Estas declaraciones coinciden con la publicación de los datos de empleo del país norteamericano, que han superado las expectativas con 162.000 nuevos empleos.

"¡Bajen las tasas de interés, porque Estados Unidos tiene un crédito mucho más sólido que en los últimos tiempos!", ha exigido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales en el que posteriormente ha añadido que, de lo contrario, dejará de tratar con los países con los que tiene déficit comercial.

De hecho, Trump ha defendido que esta decisión sería "mejor que los aranceles", al tiempo que ha reivindicado que estaría en todo su "pleno derecho" de tomar esta medida.

Igualmente, el mandatario ha instado al banco central a imponer la tasa de interés más baja del mundo, "como en los viejos tiempos", y ha indicado que el instituto emisor, con su "nuevo y gran líder", Kevin Warsh, tiene que "espabilar".

Previsión de subida

La Reserva Federal se reunirá en menos de dos semanas para decidir el rumbo de la política monetaria en un contexto complejo marcado por el alza de la inflación y la continuidad de la guerra de Irán.

En la cumbre de Jackson Hole, Warsh, nominado por Trump para el cargo, dejó la puerta abierta a una subida de los tipos en caso de los datos de inflación no cambien.

Las exigencias del mandatario estadounidense para reducir la tasa de referencia se han convertido en la tónica general de su mandato, aunque Trump parecía haber moderado su tono tras la llegada de Warsh al cargo de presidente hace pocos meses. Con esta nueva publicación, el inquilino de la Casa Blanca eleva la presión sobre el guardián del dólar.

El IPC de Estados Unidos se situó en el mes de julio en el 3,4% interanual, frente a la subida de los precios del 3,5% observada en junio.