POLÍTICA MONETARIA
La Reserva Federal no descarta subir tipos si la inflación no baja pronto
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"Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer". Con estas palabras, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, ha situado la inflación como rival a batir desde la institución que dirige y, aunque se ha mostrado renuente a dar pistas sobre los próximos pasos, sí ha dejado entrever que no descarta impulsar una subida de tipos en aras de contener los precios.
"Es nuestro trabajo, nuestro mandato y nuestra responsabilidad", ha pronunciado en su primer discurso en Jackson Hole, el cónclave anual del banco central estadounidense, sin perder de vista que la inflación supera el objetivo del 2%.
Con el conflicto de Oriente Próximo todavía sin resolver, el guardián del dólar no ha querido avanzar sus próximos pasos, dada su apuesta por minimizar la información que sale de la Fed hacia los mercados, pero sí ha mostrado su preocupación por los datos económicos y la tendencia que apuntan.
En todo caso, se ha mantenido en la meta "firme y fija" de contener la subida de los precios, sin olvidar la responsabilidad de la Fed en lo que atañe a la creación de empleo. "Hoy me presento aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión", ha concluido.
El presidente de la Fed ha sido claro al atajar el tema de la inflación, asumiendo que la situación es "preocupante". Así, aunque ha señalado que los datos de inflación durante el verano fueron mejor de lo esperado, no aprecia que las tendencias subyacentes hayan mejorado "significativamente".
Precisamente, parte de sus palabras sobre la inflación han girado sobre la importancia de medir la inflación subyacente y contar con buenos datos que permitan no solo conocer su variación, sino también su velocidad.
Asimismo, Warsh ha especificado que las expectativas de inflación a medio y largo plazo se mantienen "bien ancladas", aunque deben ser "cuidadosamente" analizadas. "Lo que ocurre con las medidas de mercado de las expectativas de inflación en la historia económica es que tienden a parecer sólidas y duraderas hasta que dejan de serlo", ha aseverado.
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