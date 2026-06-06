Turquía prepara la gran obra ferroviaria que aspira a convertir Estambul en bisagra logística entre Europa y Asia

Turquía quiere aliviar uno de sus grandes cuellos de botella logísticos con una nueva línea ferroviaria al norte de Estambul. Como arranque de la contratación de las obras, el gobierno turco acaba de publicar la documentación relativa al diseño y la construcción del corredor que rodeará el área metropolitana y permitirá un nuevo paso entre Europa y Asia a través del tercer puente sobre el Bósforo.

Se trata de una línea de tren de 127 kilómetros diseñada para aliviar la congestión actual del tráfico de mercancías y pasajeros que reforzará el papel de Turquía como nodo logístico entre los dos continentes al conectar por vía terrestre el lado europeo de Estambul con su parte asiática y, de paso, enlazando con los dos aeropuertos de la ciudad. De hecho, el Istanbul North Rail Crossing Project ocupará el espacio ya previsto para ello en el puente Yavuz Sultan Selim.

Según la documentación, a la que ha accedido La Región Internacional, está previsto que 122 kilómetros configuren la línea principal y se realicen a doble vía, mientras los cinco restantes serán conexiones de vía única. Además, se incluye la construcción de 27 túneles de distintos formatos, los cuales cubrirán casi la mitad de la ruta, unos sesenta kilómetros; así como de 17 falsos túneles, dos viaductos y cuarenta puentes con una longitud total de 22 kilómetros.

Con un coste estimado que ronda los 7.000 millones de euros, cuyo desembolso se dividirá entre las arcas públicas de Turquía y otras aportaciones internacionales, saldrá a licitación en cuatro lotes a través de procesos competitivos internacionales en los que se evaluará primero la propuesta técnica para, a continuación, analizar la propuesta financiera.

Así pues, el calendario previsto es largo, puesto que plan general de contratación atribuye a cada uno de los lotes un período de cinco años de construcción, más dos años adicionales para la notificación de defectos. Además, esta es la parte que incluye la infraestructura, la superestructura y la electrificación, pero todavía queda pendiente la salida al mercado de la señalización y los sistemas de telecomunicaciones.

Multiplica por 15

Según el Banco Mundial, que lidera el esfuerzo inversor de hasta seis bancos multilaterales de desarrollo, este proyecto permitirá elevar la capacidad de carga ferroviaria a través del Bósforo desde unos tres millones de toneladas al año hasta los cincuenta millones anuales. Es, por tanto, "una inversión estratégica", en la medida que fortalecerá el comercio entre los dos continentes, tal y como ha destacado el director de la entidad para Turquía, Humberto López.