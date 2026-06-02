Buenos Aires vuelve a licitar su nueva línea de metro por 1.180 millones de euros

Se trata de una de las mayores licitaciones de transporte urbano de América Latina. La ciudad de Buenos Aires busca adjudicar un contrato valorado en unos 1.180 millones de euros para construir una nueva línea de metro entre Barracas y Palermo, lo que supondrá uno de los mayores proyectos de expansión de la red porteña en décadas.

Este proceso llega tras años de retrasos y reformulaciones. De hecho, el procedimiento previo de estudios e ingeniería preliminar fue sucesivamente postergado hasta su cancelación definitiva, y la licitación actual también tuvo que ser aplazada.

Ahora, no obstante, el plazo para presentarse a este concurso está abierto hasta el 14 de julio, y el gobierno de la ciudad ya ha solicitado en paralelo autorización legislativa para financiar con deuda el valor total del proyecto. Asimismo, ha comenzado trámites para disponer de los terrenos requeridos por la futura línea.

Con todo, este contrato abarca solo una fase: ingeniería, construcción, instalaciones y equipamiento de una línea de casi diez kilómetros y doce estaciones. Fuera de este pliego quedan los trenes, la señalización viaria y las comunicaciones, de modo que la adquisición de material rodante y sistemas queda pendiente de la siguiente fase del ciclo.

El horizonte de construcción de la futura línea 7 del subte de Buenos Aires, según la documentación consultada por La Región Internacional, alcanza los cinco años desde el inicio de las obras.

Anticipo del 20%

La licitación está diseñada para atraer a grandes empresas o consorcios internacionales: primero se evaluará la solvencia técnica y financiera de los candidatos y después su oferta económica, y la totalidad de la obra está agrupada en un solo paquete.

Además, se incluye un anticipo financiero del 20%, unos 236 millones de euros, sobre el presupuesto oficial para facilitar la movilización inicial de la obra.