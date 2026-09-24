Uruguay abre a empresas internacionales un corredor eléctrico de más de 260 millones de euros

Uruguay se prepara para proseguir con sus fuertes inversiones en la red eléctrica. Con el objetivo de ganar capacidad ante el crecimiento de las renovables y la llegada de nuevos consumidores, el gobierno ha abierto a empresas internacionales la construcción de 263 kilómetros de líneas de muy alta tensión, una infraestructura de más de 260 millones de euros que recorrerá la mitad del país de norte a sur y reforzará el transporte de la electricidad hacia las zonas con mayor demanda.

El nuevo corredor prolongará un ciclo inversor que acaba de completar una infraestructura similar, de 500 kilovoltios, en el norte y el este del país. En esta ocasión, el proyecto para crear un tercer gran corredor eléctrico cubre el centro y el sur de Uruguay, fortaleciendo así uno de sus principales ejes de consumo eléctrico.

Esta inversión responde a una transformación que ha cambiado las necesidades del sistema. Uruguay cuenta con una matriz eléctrica dominada por las renovables, pero la red que debe transportar esa energía necesita acompañar el crecimiento de la generación y la demanda, como advirtió el año pasado la propia presidenta de la empresa pública de energía cuando señaló que "la columna vertebral" del sistema llevaba 45 años sin refuerzo.

El objetivo, por tanto, pasa por contar con capacidad suficiente para transportar la energía desde los lugares donde se genera hasta los nuevos puntos de consumo, evitando que la seguridad del suministro se convierta en un límite para futuras inversiones industriales en el país.

Con el concurso abierto hasta el próximo 25 de enero, el desarrollo de este corredor tiene por delante un horizonte de cinco años, puesto que, además de la nueva línea de muy alta tensión, el proyecto incluye la construcción de una nueva subestación eléctrica y la ampliación de otras dos que ya existen.