La inteligencia artificial disparará un 170% el consumo eléctrico de los centros de datos

La expansión de la inteligencia artificial se enfrenta a una limitación cada vez más tangible: la electricidad. El consumo de los centros de datos aumentará un 170% hasta 2030, y esa escalada pondrá a prueba unas redes ya congestionadas y una cadena de suministro incapaz de fabricar los sistemas necesarios a la velocidad que se demandan.

Según las previsiones de Goldman Sachs, revisadas al alza con una rapidez que refleja el ritmo de la inversión, detrás del esperado aumento —ha pasado del 117% calculado en marzo al 170%— hay una nueva oleada de proyectos, un mayor aprovechamiento de las instalaciones existentes y unos planes de inversión de las grandes tecnológicas que continúan creciendo.

La dimensión del salto puede apreciarse con una comparación visual. El incremento del consumo de electricidad asociado a la inteligencia artificial entre comienzos de 2024 y finales de 2030 equivaldrá a incorporar al consumo mundial otro país del tamaño de Japón, la quinta economía que más energía eléctrica utiliza en el mundo.

"La demanda está absorbiendo las mejoras de eficiencia", advierte George Lee, codirector del Goldman Sachs Global Institute, que observa que el ahorro energético que comportan los nuevos chips y modelos no está causando efecto debido a que, al abaratar el procesamiento, la inteligencia artificial se está extendiendo a nuevos usos y elevando así el consumo.

En este escenario, el problema no es solo cuánta electricidad podrá generarse, sino la velocidad a la que podrá llegar hasta los nuevos centros. En Estados Unidos, conectarse a la red puede requerir entre dos y siete años, y a ello se suman la escasez de turbinas y transformadores y la falta de electricistas y soldadores preparados para trabajar con instalaciones de alta tensión. "Y se requieren al menos cuatro años de formación", subraya Brian Singer, responsable de Goldman Sachs Sustain.

Respuesta energética

La respuesta energética también será distinta a cómo se había previsto inicialmente. "Veremos más centrales de gas de ciclo simple a corto plazo y más renovables acompañadas de almacenamiento en batería. A medio plazo, habrá más centrales de gas de ciclo combinado y, a largo plazo, más energía nuclear", augura Singer, mientras Carly Davenport, analista de servicios públicos del banco estadounidense, señala "la incertidumbre sobre cómo se gestionarán las conexiones de los centros de datos" como "el problema más importante al que se enfrentan hoy las compañías eléctricas".