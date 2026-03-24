Naturhouse sigue mejorando sus beneficios y cierra 2025 por encima de los 10 millones de euros

La compañía de dietética y bienestar Naturhouse ha cerrado 2025 con un beneficio neto de 10,09 millones de euros, lo que supone un alza de sus ganancias del 2,3% respecto a 2024, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Las ventas experimentaron un retroceso del 3,6%, al registrarse una cifra de negocio de algo más de 47,6 millones de euros. El grupo lo atribuye a "la política de optimización en la gestión de la red de franquicias y tiendas propias, focalizada en la rentabilidad de las mismas y apoyada en la gestión prudente y un riguroso control de costes".

Según la información remitida a la CNMV, las mayores caídas de la cifra de negocios respecto a 2024 se registraron en Polonia (-8,1%), Italia (-7,8%) y España, donde cayó un 6% hasta los 10,1 millones de euros. Sin embargo, en Francia la facturación creció un 1,3% hasta los 19,2 millones de euros en Francia.

La compañía ha mantenido el número de países en los que opera (29), aunque al cierre del año contaba con 83 establecimientos menos que en diciembre de 2024, con un total de 1.241 centros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) retrocedió un 6,3% en términos interanuales, hasta 14,4 millones de euros, con un margen Ebitda del 30,3% (0,9% menos que en 2024). Asimismo, el resultado operativo de Naturhouse en 2025 también registró una caída interanual, en este caso del 0,1%, hasta situarse en torno a los 13,1 millones de euros.

Dividendo de 0,05 euros por acción

Por otra parte, el consejo de administración de Naturhouse ha acordado la distribución de un total de tres millones de euros brutos en dividendos, lo que supone el pago de 0,05 euros brutos por acción. La multinacional ha indicado que este pago se efectuará el próximo 20 de abril.