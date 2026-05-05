Vodafone tomará el control del 100% de su filial británica tras un desembolso de 4.900 millones

El grupo Vodafone ha llegado a un acuerdo para adquirir a cambio de 4.300 millones de libras (4.900 millones de euros) la participación del 49% de CK Hutchison Group Telecom Holding (CKHGT) en VodafoneThree, la empresa conjunta formada hace un año por ambas operadoras y en la que Vodafone ya controla el 51% del accionariado.

De este modo, tras completar la transacción -que se espera para la segunda mitad de 2026- y que se llevará a cabo mediante la cancelación de las acciones de CKHGT en la compañía conjunta, Vodafone se convertirá en el único propietario de VodafoneThree, el mayor operador móvil del Reino Unido y uno de los proveedores de banda ancha de mayor crecimiento del país.

La finalización de la operación está sujeta a la obtención de las aprobaciones correspondientes en virtud de la Ley de Seguridad Nacional e Inversiones del Reino Unido. Max Taylor continuará como consejero delegado de VodafoneThree, con el apoyo del actual equipo directivo. Asimismo, la estrategia multimarca de VodafoneThree se mantendrá, garantizando la continuidad para los clientes en todas las marcas.

Satisfacción en CK Hutchison

"Un año después de la fusión, el equipo ha logrado un progreso extraordinario, maximizando el potencial de VodafoneThree y aprovechando las importantes sinergias", ha declarado Margherita Della Valle, consejera delegada de Vodafone Group.

Por su parte, CKHGT, compañía con sede en Hong Kong, destaca que la operación permitirá monetizar su inversión a una valoración atractiva. "Esta transacción beneficia tanto al grupo como a nuestros socios. Genera importantes ingresos en efectivo y materializa un valor sólido para el grupo a partir de nuestra inversión", declararon Frank Sixt y Dominic Lai, codirectores generales de CK Hutchison.