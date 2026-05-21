Volvo se alía con una empresa india para ofrecer servicios financieros

La división de servicios financieros de Volvo Cars y la empresa india de automoción Eicher Motors Limited han llegado a un acuerdo para constituir una empresa conjunta enfocada hacia el negocio de las finanzas en el subcontinente asiático.

A la espera de la aprobación regulatoria, se prevé que el cierre de la operación pueda tener lugar durante el primer semestre de 2027, y puedan comenzar entonces a ofrecer financiación, arrendamiento financiero y otros servicios financieros a los clientes de vehículos comerciales de las marcas Volvo y Eicher en el mercado de India.

La empresa conjunta se creará mediante la emisión de nuevas acciones por parte de Volvo a Eicher a cambio de una inversión de capital de unos 6,7 millones de euros.

Si bien de inicio esta iniciativa empresarial se centrará en financiar los productos comerciales de ambas marcas, la perspectiva de Volvo y Eicher es alcanzar a todos los clientes y concesionarios de la empresa de motos india Royal Enfield, que es parte del mismo grupo, en el futuro.

De hecho, el propio presidente de la división financiera de Volvo, Marcio Pedroso, ha expresado su deseo de que esta asociación sirva como "trampolín" para aumentar los servicios a largo plazo en el mercado creciente como el indio.