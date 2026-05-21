Directo | Foro La Región "La Audiencia Nacional garante del Estado de Derecho" con Juan Manuel Fernández

Foro La Región "La Audiencia Nacional garante del Estado de Derecho" con Juan Manuel Fernández

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, protagoniza una nueva sesión de Foro La Región centrada en la defensa del Estado de Derecho y los desafíos actuales de la Justicia.

Nacido en Barquisimeto (Venezuela) en 1958 y criado desde los cuatro años en A Coruña, Fernández desarrolló gran parte de su carrera judicial en Navarra tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Navarra. Ingresó en la Carrera Judicial en 1984 y ejerció en destinos como Betanzos, Pamplona, Estella y Málaga, antes de incorporarse a la Audiencia Provincial de Navarra y posteriormente presidir el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Además de su trayectoria judicial, ha mantenido una intensa actividad docente y social, como profesor universitario y miembro de la Fundación Proyecto Hombre Navarra.

El pasado 3 de abril de 2025 tomó posesión como presidente de la Audiencia Nacional, donde hizo un llamamiento a “mantenerse firmes en la defensa del Estado de Derecho” y recordó que “no hay libertad fuera de la democracia”.

En directo

Sigue el Foro La Región en directo, aquí.