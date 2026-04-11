Las encuestas apuntan al fin del gobierno de Orbán en Hungría, pero el sistema electoral permite sorpresas

Las elecciones que se celebran mañana domingo en Hungría pueden suponer el fin del gobierno de 16 años con mayoría absoluta de Viktor Orbán y su partido Fidesz si se confirman los datos de las consultoras independientes que conceden una amplia mayoría al partido del Tisza, encabezado por el opositor Péter Magyar. Sin embargo, los sondeos deben de tomarse con precaución porque sigue habiendo un elevado número de indecisos que podrían ofrecer un vuelco a las previsiones y, además, el sistema electoral húngaro es complicado y puede llegar a permitir la permanencia en el poder de Orbán sin que su partido sea el más votado.

Las encuestas indican que Tisza podría obtener entre el 49 y el 58% de los votos mientras que la coalición gobernante obtendría entre el 35 y el 40%. De confirmarse estas previsiones, Tisza podría llegar a alcanzar una supermayoría de dos tercios en el Parlamento húngaro, ya que el sistema electoral premia al partido ganador sobre los demás si obtiene una mayoría amplia. La izquierda encabezada por el partido Coalición Cívica, liderado por Klára Dobrev, solo aspira a obtener representación y apoyar a Tisza para desplazar a Orbán del poder.

También está por comprobar el efecto que puede tener entre los electores el apoyo incondicional mostrado por Estados Unidos a Orbán, especialmente en la última semana de campaña con la presencia del vicepresidente norteamericano JD Vance en el país para apoyar en un acto multitudinario al actual presidente. El propio Donald Trump intervino por teléfono en el acto para alabar a Orbán, su mejor aliado político en Europa.

Cambio de política respecto a la UE

Si finalmente Tisza acaba imponiéndose en las elecciones y desplazando a Orbán, Hungría no experimentará un giro radical en todos los aspectos, ya que pasaría de ser gobernada por la ultraderecha a contar con un ejecutivo de centroderecha, pero si que habría un gran cambio en lo que supone la posición que ocupa respecto a la Unión Europea. Tisza (respeto y libertad en húngaro) se ha posicionado como una fuerza moderada que aboga por el respeto al estado de derecho, la lucha contra la corrupción y una postura proeuropea, sin subordinarse por completo a los intereses de Estados Unidos como hace Orbán.

El estancamiento económico que vive el país parece abonar la posibilidad de un cambio, además de los escándalos que han sacudido en los últimos tiempos al gobierno de Orbán incluido uno que involucra al ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó y a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, con grabaciones que sugieren que Szijjártó habría ofrecido a Lavrov enviarle un documento relacionado con las conversaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.