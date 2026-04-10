Trump pide el voto para Orbán: "Espero seguir colaborando estrechamente con él"

A tres días de que se celebren las elecciones en Hungría, Viktor Orbán ha vuelto a recibir un nuevo mensaje de apoyo del gobierno de Estados Unidos. Dos días después de que el vicepresidente norteamericano, JD Vance, viajase a Budapest para arroparlo, en las últimas horas ha sido el propio Trump quien ha publicado un mensaje para pedir a la ciudadanía húngara que vote a su "amigo".

"Cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección como primer ministro de Hungría: Viktor Orbán nunca decepcionará al gran pueblo de Hungría. ¡Lo apoyo totalmente!", ha subrayado a través de un mensaje en sus redes sociales en el que ha descrito al premier húngaro como "un líder verdaderamente firme y poderoso, con un historial probado de resultados fenomenales" tras 16 años en el cargo.

"Lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama, tal y como yo lo hago por Estados Unidos", ha insistido el inquilino de la Casa Blanca, en medio de las encuestas que pronostican la caída de la hegemonía de Orbán en favor de uno de sus exministros, el conservador Péter Magyar.

Además, Trump ha destacado cómo la labor de Orbán ha servido en el país europeo para mejorar los datos de economía y empleo o para "detener la inmigración ilegal" y "garantizar la ley y el orden", así como para llevar las relaciones bilaterales entre Washington y Budapest a "nuevas cotas de cooperación y logros espectaculares" en las que espera seguir ahondando.

Su mensaje en favor del ultraderechista y prorruso primer ministro de Hungría llega apenas dos días después de que JD Vance acusase a "los burócratas de Bruselas" de haber perpetrado en el país de Orbán —un hombre comprometido con la libertad, la verdad y el dios de nuestros padres"— "uno de los peores casos de injerencia extranjera" que se recuerda. Asimismo, puso en valor su trabajo en favor de la seguridad energética, toda vez que la administración Trump ya firmó un acuerdo con él para construir centrales nucleares.