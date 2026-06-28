Los equipos de rescate localizan a 33 supervivientes bajo los escombros en Venezuela

Los equipos de rescate han localizado hasta el momento a 33 personas todavía con vida bajo los escombros del doble terremoto que afectó a Venezuela.

Estos supervivientes han sido ubicados "gracias a los despliegues que ejecutan los organismos de seguridad nacional en perfecta unión con comisiones internacionales que han arribado al país", ha destacado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde La Guaira.

Rodríguez ha conocido de primera mano la logística y distribución de enseres y alimentos para damnificados de seísmo y ha insistido en la posibilidad de localizar a más supervivientes en este periodo "crucial". "Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida", ha apuntado.

Además, ha puesto en valor en particular la labor de los equipos de rescate venezolanos, que trabajan de manera ininterrumpida "desde el primer minuto" de la emergencia. Asimismo, ha mencionado el "esfuerzo" de los equipos internacionales y de las unidades caninas, que se han sumado a las tareas de cuadrícula y rastreo en el terreno.

La llegada de especialistas desde el exterior ha renovado las expectativas de la población afectada: "A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza", ha resaltado, al tiempo que ha subrayado el compromiso de su gobierno de mantener las operaciones de rastreo para que en las próximas hora se puedan anunciar nuevos salvamentos.

"Nadie está solo"

Para Rodríguez, "nadie está solo" en La Guaira. "Nuestras fuerzas armadas están participando en la clasificación de la ropa, alimentos y medicamentos para ser distribuidos a los diferentes refugios, hospitales y comedores en un esfuerzo extraordinario y mancomunado", ha explicado.