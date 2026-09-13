Escocia, Gales e Irlanda del Norte unen fuerzas para abrir una nueva ofensiva independentista

Los gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff en una cita inédita para hacer pública una declaración que prepare el camino para la independencia de estas regiones de Reino Unido.

El camino hacia esa declaración para exigir la celebración de referéndums de autodeterminación es posible debido a que, por primera vez, las tres regiones están gobernadas por partidos independentistas: Sinn Féin en Irlanda del Norte, Partido Nacional Escocés en Escocia y Plaid Cymru en Gales.

A esta cita se llega un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apelase ayer a la unificación de la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Contexto local

El pasado mayo, la debacle del Partido Laborista en Gales propició la victoria del partido nacionalista Plaid Cymru. Así, la región está gobernada por el ministro principal, Rhun ap Iowerth, el candidato del partido nacionalista que logró la mayoría en el Parlamento o Senedd.

En Irlanda del Norte, y por primera vez desde la creación del gobierno autonómico fruto de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, el partido nacionalista irlandés Sinn Féin fue el más votado en las elecciones de 2022, pero la retirada del Partido Unionista Democrático del gobierno hizo que no fuera hasta 2024 cuando la líder nacionalista Michelle O’Neill se convirtiera en ministra principal. Todo apunta a que en las próximas elecciones el Sinn Féin volverá a ser la fuerza más votada.

Por su parte, en Escocia, tras las elecciones del pasado mayo, el nuevo Parlamento tiene la mayor mayoría independentista de su historia y ya aprobó pedir formalmente a Londres la competencia necesaria para celebrar una consulta legal.

El último primer ministro de Reino Unido

En esta situación, el ministro principal escocés, John Swinney, ha emplazado a Andy Burnham a "asumir la idea de que pasará a la historia como el último primer ministro de Reino Unido". Westminster, ha recalcado, "debe prepararse para un futuro post Reino Unido".