Reino Unido vetará la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales

Reino Unido da un paso más en su apuesta por la solución de dos Estados y en su rechazo a la violencia ejercida por Israel contra Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. En coordinación con Francia y Canadá, y en línea con el camino iniciado por Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, el gobierno británico prohibirá la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

"Estableceremos un nuevo régimen integral de sanciones con las correspondientes excepciones por motivos religiosos", ha detallado el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, quien ha apuntado que este paso, que no entrará en vigor antes de seis meses, permitirá tomar medidas contra empresas y personas concretas que "proporcionen servicios", tales como construcción, infraestructuras, financiación o bienes inmuebles, "para la expansión de los asentamientos".

El objetivo de esta medida, como ha reseñado, es actuar contra "la injusticia y el sufrimiento" que el gobierno de Israel está infligiendo al pueblo palestino, desde el convencimiento de que la solución de dos Estados es "la única vía" hacia la seguridad y la estabilidad en esa parte de Oriente Próximo.

En paralelo a ese veto, Reino Unido adoptará sanciones contra otro grupo de colonos extremistas que han cometido actos de violencia contra comunidades palestinas, y ampliará las medidas vigentes para poder actuar con mayor rapidez a la hora de disuadir la expansión de los asentamientos. La suspensión de la venta de armas a Israel "sigue plenamente vigente", con más de treinta licencias paralizadas, pero se ampliará a la totalidad de las compras "mientras persista la ocupación".

Miliband, judío, no ha dudado en utilizar el término "limpieza étnica" para definir lo que sucede en Cisjordania. La ONU, ha señalado, la define como "una política deliberada, diseñada por un grupo étnico o religioso con el objetivo de expulsar, mediante medios violentos y que infunden terror, a la población civil de otro grupo étnico o religioso de determinadas zonas geográficas".

Reacción de Israel y Palestina

El aplauso de la Autoridad Palestina a este "paso en la dirección correcta" ha tenido su contrapunto desde Tel Aviv, donde el gobierno de Israel ha anunciado el cierre del consulado de Reino Unido en Jerusalén y sanciones contra doce políticos británicos.

Ha sido su ministro de Exteriores, Gideon Saar, quien ha anunciado también la expulsión de Reino Unido del órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre del año pasado, como ya hizo con España y Países Bajos hace meses.

"Lamentablemente, hay un gobierno laborista hostil en el poder que actúa sistemáticamente en contra del Estado de Israel, y eso no nos ha dejado más remedio que responder por fin a sus acciones hostiles", ha justificado estas acciones, sin dejar de criticar la "injerencia" de Londres en sus asuntos en período preelectoral.