España lucha contra los incendios que cercan Madrid y Francia evacúa a más de 35.000 personas en Gironda

Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, describiendo "el peor incendio de la historia" en su región refleja la gravedad de los fuegos que registra el centro de España, que se han fusionado tras calcinar miles de hectáreas y que han obligado a desalojar a unas 19.000 personas. Es prácticamente la mitad de la población que ha tenido que abandonar sus casas en Francia, en la provincia de Gironda, a causa de otros tres grandes incendios que siguen avanzando por el sur del país.

Ante el tenor de la situación, la Unión Europea ha confirmado ya el despliegue de siete aviones para colaborar en las tareas de extinción. En concreto, Francia contará con tres aeronaves y en España se desplegarán otros cuatro procedentes de Grecia e Italia, y ambos países dispondrán del servicio de imágenes Copernicus para poder seguir a través del satélite la evolución del fuego.

Además de los aviones, el bloque comunitario cuenta con una reserva de 777 bomberos en los distintos estados, así como una flota de 22 aviones y cinco helicópteros destinados a responder a emergencias en el continente. "Seguimos la situación con gran preocupación", ha advertido la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, antes de concluir: "Esperamos que no se desate el caos, pero nos estamos preparando para una situación grave".

En el caso de España, está declarada la emergencia de interés nacional para luchar contra las llamas en un momento de condiciones meteorológicas especialmente adversas. El avance del fuego, que ha quemado más de 6.000 hectáreas, ha tenido como resultado la unión de los tres incendios activos en un solo frente, lo que eleva el riesgo y dificulta la capacidad de extinción.

Mientras tanto, en Francia afrontan "el mayor incendio de la temporada", como lo ha definido su ministro de Interior, Laurent Nuñez. Tras arrasar más de 10.000 hectáreas, ha obligado a la evacuación de toda la península de Cap Ferret, ubicada en el suroeste del país a unos 70 kilómetros por carretera de Burdeos.