Once muertos tras estrellarse una avioneta en Francia

Once personas han muerto este domingo tras estrellarse una avioneta de saltos en paracaídas en la localidad de Tomblaine, a las afueras de Nancy, en el noreste de Francia.

Los fallecidos son el piloto, cinco instructores y cinco personas que tenían previsto realizar un salto en paracaídas en tándem, según la información de las autoridades, que han precisado que el accidente no ha provocado víctimas en tierra.

El incidente ocurrió al poco de despegar el aparato del aeródromo de Nancy-Essey, y la policía ha pedido que nadie acuda allí "para dejar libre el acceso a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden".