España ha reasentado a 3.600 refugiados en los últimos cuatro años

España ha reasentado a 3.600 personas refugiadas en los últimos cuatro años a través del Programa Nacional de Reasentamiento, un mecanismo de protección internacional que este jueves ha sumado un nuevo operativo con la llegada de 41 refugiados nicaragüenses procedentes de Costa Rica.

La operación, coordinada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, forma parte del Programa Nacional de Reasentamiento 2026, que contempla hasta 1.200 plazas durante este año para personas refugiadas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad en terceros países.

Los 41 beneficiarios llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial y, tras su recepción, fueron derivados a distintos recursos del Sistema Nacional de Acogida, donde iniciarán un itinerario orientado a favorecer su integración y autonomía.

Se trata del cuarto traslado correspondiente a la misión de selección realizada el pasado mes de abril por la Secretaría de Estado de Migraciones, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y a partir de los expedientes remitidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los refugiados nicaragüenses procedentes de Costa Rica constituyen uno de los colectivos prioritarios incluidos en el programa de reasentamiento de este año, diseñado para ofrecer una solución duradera a personas que no pueden regresar a sus países de origen y cuya protección en el país de acogida resulta insuficiente.

En el dispositivo de recepción participaron trece organismos e instituciones, entre ellos la Oficina de Asilo y Refugio, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras y Cruz Roja.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, destacó que el programa "reafirma la voluntad de seguir fortaleciendo los mecanismos de reasentamiento como una vía sólida de protección internacional", al tiempo que subrayó que el objetivo es que "cada familia reasentada pueda reconstruir su proyecto de vida en un entorno seguro, estable y respetuoso con los derechos humanos".

El Programa Nacional de Reasentamiento permite trasladar a España a personas que ya han sido reconocidas como refugiadas por ACNUR y que, debido a su situación de vulnerabilidad, necesitan ser acogidas de forma permanente en un tercer país, donde reciben protección internacional y apoyo para su integración.