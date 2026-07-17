Migraciones destinó más de 52 millones en 2025 a prestaciones, asistencia sanitaria y apoyo a los españoles en el exterior

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a traves de la Dirección General de Emigración, departamento que dirige Elena Bernardo, destinó durante 2025 un total de 52.017.855,50 euros a la protección social y comunitaria de los españoles residentes en el exterior, mediante prestaciones económicas, ayudas extraordinarias, asistencia sanitaria y subvenciones a entidades de la diáspora.

Según recoge la Memoria de actividad de 2025, un total de 15.658 españoles residentes fuera del país fueron beneficiarios de las distintas prestaciones gestionadas por este organismo, en una estrategia orientada a reforzar la protección social, la cohesión comunitaria y la atención a los colectivos más vulnerables.

La principal partida correspondió a la prestación por razón de necesidad, que contó con una dotación de 31,28 millones de euros, más de la mitad del presupuesto total, y llegó a 7.787 beneficiarios.

El Ministerio también destinó 2,14 millones de euros a las prestaciones para los denominados "Niños de la Guerra", previstas en la Ley 3/2005, que beneficiaron a 392 personas afectadas por el exilio derivado de la Guerra Civil.

En materia sanitaria, la red de protección contó con 17 convenios suscritos en 14 países, gracias a los cuales 5.191 españoles recibieron asistencia sanitaria, con una inversión de 6,61 millones de euros.

Además, durante el pasado año se concedieron 1.434 ayudas extraordinarias asistenciales, dotadas con 1,30 millones de euros, para atender situaciones de especial vulnerabilidad entre la ciudadanía española residente en el extranjero.

Junto a las ayudas individuales, el departamento que dirige Elma Saiz reforzó el apoyo al tejido asociativo de la emigración española mediante 3,69 millones de euros en subvenciones destinadas a 356 centros y asociaciones repartidos por distintos países.

Estas ayudas permiten mantener actividades culturales, asistenciales y de apoyo social, así como programas dirigidos a personas mayores y dependientes, además de garantizar la continuidad de entidades que actúan como punto de referencia para las comunidades españolas en el exterior.

La Memoria también destaca que la Dirección General presta servicios tanto a los españoles residentes fuera del país como a quienes deciden regresar a España, mediante la Oficina del Retorno, la expedición de certificados de emigrante retornado, prestaciones económicas, pensiones y el Servicio de Asesoramiento Social a Emigrantes Retornados.

El Ministerio subraya que este esfuerzo presupuestario contribuye a mejorar la seguridad económica de las personas mayores y vulnerables, garantiza el acceso a la asistencia sanitaria en países con sistemas de protección insuficientes, fortalece la red asociativa de la diáspora y facilita el proceso de retorno e integración de los españoles que deciden volver a España.