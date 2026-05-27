España, Reino Unido y Francia vuelven a batir récords de temperatura

España puede continuar registrando un calor propio de verano hasta mediados de la próxima semana, con récords en varias estaciones, mientras Reino Unido y Francia siguen rompiendo todas las marcas para un mes de mayo desde que hay registros.

El culpable de esta ola de calor, que está poniendo al límite los termómetros, es una potente dorsal: las dorsales son zonas de altas presiones, tanto en superficie como en niveles medios y altos de la troposfera, que tienen un "doble efecto" que da lugar a estas situaciones tan cálidas. Por un lado, provocan que reine la estabilidad en la atmósfera, de modo que apenas hay viento o corrientes de aire; y, por otro, provoca una subida térmica adicional debido a que hace descender el aire de las capas altas a las bajas.

"Este episodio, así como el patrón atmosférico que lo provoca, se enmarca en este contexto de cambio climático y en lo observado en los últimos años", ha indicado el portavoz de la agencia española de Meteorología, Rubén del Campo.

Récords

En lo que respecta a España, la magnitud de la ola de calor se refleja en los 37,1 grados que marcó ayer el aeropuerto de Santander, en lo que supone la cifra más alta desde 1964; o en la mínima de 24,5 en el observatorio de Igueldo (San Sebastián), un récord en una serie que dura prácticamente un siglo.

Algo parecido ocurre en Reino Unido: entre noches tropicales como la de ayer en Camborne, en sur del país, y los 35 grados anotados en Heathrow, su temperatura está alcanzando cotas nunca vistas en las islas británicas.

Mientras tanto, Francia llegó este martes a una temperatura media de 24,8 grados en todo el país, lo que hizo de ayer "la jornada más cálida conocida en un mes de mayo", de acuerdo con la web del servicio meteorológico francés, que apunta también que las máximas están alcanzando niveles muy elevados para la estación, de 10 a 15 grados superiores a lo normal para estas fechas.