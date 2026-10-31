El español gana terreno en China y alcanza los 640 millones de hablantes potenciales en el mundo

El interés por aprender español continúa creciendo en China. Las matrículas en estudios de filología, asignaturas optativas y cursos de español como lengua extranjera aumentaron un 12,6 % entre 2023 y 2025, una evolución que refleja la consolidación del idioma en el sistema educativo del país asiático y su creciente utilidad en ámbitos profesionales. La tendencia es uno de los datos destacados del anuario "El español en el mundo 2026", presentado por el Instituto Cervantes en Pekín con motivo del vigésimo aniversario de su centro en la capital china.

China reúne cerca de 98.000 hablantes potenciales de español. De ellos, 18.497 tienen dominio nativo de la lengua y 66.051 son estudiantes de español como idioma extranjero. Según los datos del Observatorio Global del Español, los programas de enseñanza están presentes en 31 ciudades y el 98 % de las universidades del país ofrece estudios de filología hispánica.

La expansión de estos estudios responde también a las nuevas necesidades de las empresas y a la intensificación de las relaciones económicas y comerciales entre China y América Latina. El conocimiento del español abre oportunidades en sectores como los negocios, la ciencia, la ingeniería y el derecho, ámbitos en los que cada vez se demandan perfiles que combinen el dominio del idioma con formación especializada.

El vicedecano de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU), Yang Ming, destacó durante la presentación que la enseñanza del español ha crecido «con una velocidad extraordinaria» y recordó que las universidades chinas han formado ya a unos 55.000 graduados en estudios hispánicos. Sin embargo, advirtió de que las empresas ya no buscan únicamente traductores e intérpretes, sino también profesionales con conocimientos de contabilidad, ciencias empresariales y derecho. Esta evolución, señaló, plantea nuevos desafíos para las universidades y para la formación de los futuros hispanistas.

640 millones de personas con algún dominio del español

El crecimiento registrado en China se enmarca en una expansión global de la lengua. El anuario cifra en 640 millones las personas que tienen algún grado de conocimiento del español en 2026, diez millones más que el año anterior. El incremento representa un 1,5 % respecto a 2025.

De ese total, más de 520 millones cuentan con dominio nativo, mientras que los hablantes con destrezas limitadas superan los 95 millones. Estos últimos han aumentado un 3,3 % respecto al informe anterior. La comunidad de hablantes nativos de español es la tercera más numerosa del mundo, por detrás de las de chino mandarín e hindi.

En los países hispanohablantes residen cerca de 460 millones de personas con dominio nativo de la lengua y más de 20 millones con competencias o habilidades limitadas. Fuera de los países donde el español tiene carácter oficial, nacional, general o vehicular, la cifra de hablantes potenciales supera los 137 millones. Estados Unidos destaca como el país con mayor número de personas en esta situación, con predominio de quienes tienen dominio nativo.

El informe también recoge la dimensión migratoria del español: uno de cada diez hablantes nativos reside en países donde la lengua no es mayoritaria. Además, la Unión Europea concentra cerca de 50 millones de hablantes potenciales.

Más de 24 millones de estudiantes en todo el mundo

El número de personas que estudian español supera los 24 millones en todo el mundo. La cifra ha crecido un 7 % en los dos últimos años, aunque la evolución presenta diferencias importantes entre países y regiones.

África destaca por el aumento del interés por el idioma, especialmente en la enseñanza reglada. Camerún, Costa de Marfil y Benín sobresalen en el África subsahariana, mientras que Marruecos y Túnez registran también una evolución positiva en el Magreb.

La situación contrasta con la de Brasil, donde el número de estudiantes de español descendió un 46 % entre 2021 y 2025. El anuario relaciona esta caída con los cambios introducidos en la legislación educativa brasileña, que están modificando la oferta de español en las escuelas públicas.

Por continentes, los estudiantes se concentran principalmente en América, Europa y África. El documento advierte, además, de que el volumen de hablantes de variedades hispánicas minoritarias —criollas, de contacto o en retroceso— no alcanza el millón de personas, alrededor del 0,2 % de la población hispanohablante total.

El anuario "El Español en el Mundo" | Instituto Cervantes

El español en internet y en las herramientas digitales

El anuario dedica también atención a la presencia de la lengua en el entorno digital. Según sus datos, más de 72 millones de usuarios de Duolingo han elegido el español para aprender un idioma. Dos tercios de ellos tienen el inglés como lengua de origen.

En el ámbito de la lectura digital, España encabeza la penetración de los libros electrónicos en el espacio hispánico, con un 31,7 % de lectores en este formato. Le siguen México, con un 21 %, y Argentina, con un 20 %. El uso de audiolibros todavía no alcanza el 10 % en estos países, aunque mantiene una tendencia creciente.

El español es también la segunda lengua con mayor presencia en el contenido de las páginas web, aunque todavía a una distancia considerable del inglés. El informe analiza asimismo el uso de herramientas de inteligencia artificial y señala que Iberoamérica concentra el 14 % de las visitas globales a soluciones de IA, por encima de su peso relativo entre los usuarios de internet, que se sitúa en el 11 %.

La expansión de estas tecnologías está modificando la producción y el acceso a la información en español. Allí donde existe una masa crítica de usuarios y empresas, la lengua gana presencia en asistentes virtuales y otras herramientas digitales, aunque persisten desigualdades de infraestructura y acceso.

Veinte años del Instituto Cervantes en Pekín

La presentación del anuario se enmarca en el simposio internacional "El español en China: evolución y nuevas dinámicas", celebrado la pasada semana para conmemorar los veinte años de trayectoria del Instituto Cervantes en Pekín. El encuentro reúne a expertos, académicos e hispanistas para analizar la evolución de la enseñanza del español en el país y abordar cuestiones como las metodologías docentes, los manuales de aprendizaje y la aplicación de nuevas tecnologías a la enseñanza de idiomas.

La segunda sección del anuario incluye, precisamente, varios artículos dedicados a China, con especial atención a la evolución y configuración de los estudios hispánicos y a las perspectivas de futuro de la lengua en el sistema educativo del país.

En la presentación participaron, junto al director del Instituto Cervantes, el director académico de la institución, Álvaro García Santa-Cecilia; el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández, y el profesor de lengua española y vicedecano de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, Yang Ming.

Durante el acto, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, destacó que la demanda de español en China ha aumentado desde la pandemia y que este crecimiento hace necesario reforzar la formación de docentes. «Los profesores con los que hablamos nos confirman que la demanda del español crece y por eso trabajamos en la formación de docentes del español como lengua extranjera, porque hacen falta», afirmó.

García Montero también subrayó la importancia del diálogo entre China y España y el papel de las relaciones con América Latina en la expansión del idioma. No obstante, expresó su preocupación por la pérdida de peso de los estudios humanísticos en las universidades. Aunque el español se consolida como una herramienta útil para los negocios, la ciencia y la ingeniería, advirtió de que el proceso de mercantilización de la educación está debilitando los departamentos de humanidades.