El Instituto Cervantes incorpora a su Caja de las Letras la corbata que Borges lució al recibir el Premio Cervantes

El Instituto Cervantes ha incorporado a su Caja de las Letras la corbata que Jorge Luis Borges lució al recibir el Premio Cervantes, en un homenaje al escritor argentino cuando se cumplen 40 años de su fallecimiento. La iniciativa incluye también obras y objetos personales de Borges y de María Kodama, su pareja y figura clave en la conservación y difusión de su legado.

Las cajas 1618 y 1628 albergan los materiales vinculados a ambos escritores, entre los que destaca también la cámara fotográfica de Kodama. El depósito busca preservar objetos relacionados con dos figuras estrechamente vinculadas a la trayectoria literaria y cultural del autor de El Aleph.

Participantes en el homenaje, junto al director del Instituto Cervantes | Instituto Cervantes

La Fundación Internacional Jorge Luis Borges participó asimismo en el homenaje con la entrega de una antología de los primeros poemas del escritor y de Los conjurados, su último libro de poesía.

El acto recuerda la vigencia de la obra de Borges, una de las figuras centrales de la literatura del siglo XX, y reconoce el papel de María Kodama en la difusión de su producción literaria.