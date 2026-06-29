Una española se enfrenta a la justicia brasileña por insultos racistas en un aeropuerto, en un país con penas de hasta cinco años de cárcel

Brasil cuenta con uno de los marcos legales más estrictos de América Latina contra el racismo.La Constitución brasileña establece que el racismo es un delito grave y no admite medidas de impunidad. Además, desde 2023, la injuria racial —los insultos dirigidos contra una persona por motivos relacionados con su color de piel, origen étnico o raza— pasó a tener la misma consideración que el delito de racismo y dejó de prescribir.

La normativa contempla penas de prisión y sanciones económicas para quienes incurran en este tipo de conductas. En los casos de injuria racial, las condenas pueden alcanzar entre dos y cinco años de cárcel, además de posibles indemnizaciones para las víctimas.

El endurecimiento de la legislación responde a una larga lucha contra la discriminación racial en un país con una profunda diversidad étnica y con un amplio debate histórico sobre la desigualdad entre la población negra, indígena y otros grupos minoritarios.

En los últimos años, las autoridades brasileñas han insistido en que los insultos racistas no son considerados simples ofensas personales, sino ataques contra derechos fundamentales protegidos por la ley. La aplicación de esta normativa también ha afectado a ciudadanos extranjeros que han protagonizado episodios de este tipo durante su estancia en Brasil.

Uno de los casos más mediáticos fue el de la abogada e influencer argentina Agostina Páez, quien permaneció retenida en Brasil después de llamar “mono” a un camarero. Para poder regresar a Argentina tuvo que abonar una fianza superior a los 16.000 euros, una cantidad vinculada a la compensación económica que podría afrontar en caso de una condena.

Una española detenida en São Paulo

A la legislacion brasileña se enfrenta una española que fue detenida, la pasada semana, por la Policía Federal en el aeropuerto internacional de São Paulo por un presunto delito de racismo.

Los hechos ocurrieron tras el aterrizaje de un vuelo de LATAM Airlines procedente de São Luís. Según testigos citados por medios locales, la mujer mostró su enfado por el retraso en el desembarque debido a la falta de escaleras para abandonar la aeronave.

Durante la discusión, habría dirigido insultos racistas contra los trabajadores que se encontraban en la pista realizando labores de asistencia y retirada de equipaje, llegando supuestamente a afirmar que la demora se debía a que había “solo monos allí fuera”, en referencia a los operarios.

La tripulación del avión activó el protocolo de seguridad tras advertir la gravedad de los comentarios y avisó a las autoridades. Agentes de la Policía Federal esperaron a la pasajera en la pista y procedieron a su detención.

La compañía aérea condenó los hechos y manifestó su rechazo a cualquier forma de racismo o discriminación contra sus empleados, subrayando que no existe ninguna justificación para este tipo de comportamientos. V