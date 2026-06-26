Lula apuesta por reforzar la defensa de Brasil porque "el mundo está lleno de locos", como Trump

"Por primera vez, voy a colocar la cuestión de la defensa en el programa nacional". Camino de su séptima campaña electoral, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha apostado por dar un giro a sus prioridades políticas, toda vez que "el mundo está lleno de locos".

Y, como prueba de esa afirmación, ha citado a Donald Trump y a sus aspiraciones imperialistas tanto en Groenlandia como en Panamá, donde el presidente de Estados Unidos ansía tomar el control de su canal.

Con este panorama, durante la ceremonia de entrega de una nueva fragata para la Marina, ha incidido en que hará del fortalecimiento de la defensa nacional uno de los ejes de su programa para las elecciones de octubre.

Sobre todo porque, en un momento en el que la mayor parte de sus exploraciones de petróleo y gas se encuentran en alta mar, será necesario "defender" sus materias primas.

"Ahora vamos a encontrar petróleo en la franja ecuatorial y habrá mucho petróleo, si dios quiere, y necesitamos defendernos", ha apuntado Lula da Silva, consciente del atractivo de su capital energético.