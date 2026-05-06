El virus de los Andes, la única cepa de hantavirus que se transmite entre personas, en el crucero que se dirige a Canarias

Dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas procedentes de Países Bajos se dirigen al crucero de lujo afectado por un brote de hantavirus para atender al pasaje. De hecho, se prevé que ambos permanezcan a bordo tras la salida programada desde Cabo Verde, siempre que se complete con éxito el traslado en aeronave de las tres personas con los síntomas más graves.

Según la información facilitada por la naviera del crucero MV Hondius, Oceanwide Expeditions, una de estas personas está estrechamente relacionada con el pasajero que falleció a bordo el pasado día 2.

Las otras dos personas que perdieron la vida fueron un neerlandés, que murió a bordo, y su esposa, que falleció en el hospital de Johannesburgo al que fue trasladada en avión. Ahora, la OMS está tratando de localizar a las casi 90 personas que compartieron vuelo con ella a la capital de Sudáfrica por si aparecieran nuevos contagios.

Mientras tanto, está previsto que el buque se dirija a las Islas Canarias una vez sometido a un exhaustivo análisis epidemiológico. Una vez en puerto, pasajeros y tripulación serán evaluados bajo estrictos protocolos sanitarios y trasladados posteriormente a sus países de origen en condiciones controladas.

El crucero de lujo partió el 1 de abril de Ushuaia, en Argentina, donde el virus de los Andes es la variedad de hantavirus predominante. Esta cepa, la presente en el barco, es la única que se transmite entre personas.