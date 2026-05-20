Estados Unidos acusa formalmente a Raúl Castro por un ataque de hace treinta años

Treinta años después de que el ataque de dos misiles cubanos matasen a cuatro personas en aguas internacionales, el departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado por estos hechos al expresidente de Cuba Raúl Castro, de 94 años de edad.

"Según consta en la acusación formal, Raúl Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro estadounidenses", ha anunciado el fiscal general, Todd Blanche, en alusión al avión de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.

Cuando ocurrieron los hechos que ahora se le imputan, Raúl Castro ejercía como ministro de Defensa en el gobierno presidido por su hermano Fidel Castro, hoy fallecido.

"El presidente Trump está comprometido a restablecer un principio muy simple pero importante: si matan a estadounidenses, los perseguiremos, sin importar quiénes sean, qué cargo ostenten y, en este caso, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido", ha reivindicado el fiscal general sobre este asunto.