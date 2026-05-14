Cuba lanza un SOS: "No tenemos absolutamente nada de fuel ni de diésel"

"No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel". Las autoridades de Cuba trabajan contrarreloj en la búsqueda de alternativas para combatir "el férreo bloqueo energético" impuesto por Estados Unidos a la isla, donde la electricidad llega a las casas durante apenas dos o tres horas al día debido a la carencia de suministro y al mal estado de sus infraestructuras energéticas.

La amenaza de Trump de que impondría aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana está, por tanto, provocando el efecto que buscaba. "El efecto del bloqueo nos está haciendo mucho daño", ha admitido el ministro de Energía de Cuba, Vicente de la O Levy, consciente de que esa medida no hizo sino agravar la ya tensa situación económica y energética del país caribeño.

En unas declaraciones retransmitidas a través de las redes sociales del gobierno cubano, el ministro ha insistido en su voluntad de "comprar combustible de todos los tipos", toda vez que el donativo de Rusia —unas 100.000 toneladas de crudo— ya se ha consumido y la situación ha vuelto a los peores momentos.

De hecho, a día de hoy, la isla únicamente cuenta con el gas y el crudo de sus propios yacimientos, que no cubren para abastecer toda la demanda ni siquiera añadiendo las instalaciones renovables. "Lo poco que estamos generando", ha apuntado, se destina a dotar de energía a hospitales, "lugares económicos de alta prioridad" y los circuitos que están respaldando al sistema.

Unos días después de que el presidente de Estados Unidos asegurase habría conversaciones con Cuba ante sus peticiones de ayuda —cuyo origen no concretó—, Vicente de la O Levy proclama la capacidad de resistencia de la isla. "Seguiremos bloqueados, pero seguiremos resistiendo y seguiremos encontrando soluciones; seguiremos buscando alternativas propias, nacionales, con nuestros recursos", ha concluido.