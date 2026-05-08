Estados Unidos comienza a desclasificar documentos sobre ovnis

Estados Unidos ha comenzado a desclasificar documentos relacionados con objetos voladores no identificados (OVNIs) y fenómenos aéreos no identificados (FANIs), así como toda la información relacionada con la posibilidad de vida extraterrestre.

Para Trump, que acaba de anunciar el inicio de la puesta a disposición pública de este material, se trata de una cuestión "tan enormemente compleja como extremadamente interesante".

Los primeros 162 expedientes ya pueden localizarse en la página web del ministerio de Defensa (war.gov/UFO), que ha dado cuenta de que se trata de una tarea "sin precedentes" e "histórica", en la medida que ha implicado a decenas de agencias gubernamentales para examinar "decenas de millones de archivos" que se remontan a muchas décadas atrás. De hecho, dada la magnitud de la documentación, como ha explicado el citado departamento, el material se irá publicando de forma progresiva.

"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", ha manifestado Pete Hegseth, el responsable de la cartera, antes de reivindicar el compromiso de la administración estadounidense actual con la transparencia.

Precedentes

Esta decisión llega más de dos meses después de que Trump se comprometiera a liberar estos archivos a raíz de unas declaraciones del expresidente Obama sobre los extraterrestres.

"Son reales, pero yo no los he visto", afirmó en una entrevista, en la que también aclaró que no existían instalaciones estadounidenses subterráneas para estudiar estas cuestiones. En todo caso, posteriormente aclaró que él no contaba con "pruebas" de esa afirmación sobre la vida fuera de la Tierra, pero que era una cuestión probable a la vista del tamaño del universo.

En ese momento, el actual inquilino de la Casa Blanca aseguró que el anterior mandatario había cometido "un grave error" al hacer pública "información clasificada", de modo que apostó por hacer pública la documentación en manos del gobierno.

En todo caso, el interés por estos asuntos no es nueva, sino que ya en 2013 la CIA desclasificó un material que confirmaba la existencia del Área 51, una base militar creada por orden del presidente Eisenhower en la década de los 50 para hacer pruebas con un avión de espionaje.