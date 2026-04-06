La NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna por los astronautas de Artemis II

En su cuarto día de viaje hacia la Luna, la tripulación de la misión Artemis II ha logrado comenzar a observar algunas partes de la cara oculta del satélite terrestre.

Como se puede ver en la fotografía, la Luna está orientada con el Polo Sur en la parte superior; mientras la cuenca Orientale, que nunca había sido vista al completo, se encuentra en el borde derecho del astro.

La Luna vista desde la nave Orión | NASA

Orientale es un cráter de casi 965 kilómetros de ancho que se extiende por las caras visible y oculta de la Luna. Con 3.800 millones de años de antigüedad, se formó debido al impacto de un objeto de gran tamaño contra la superficie lunar y conserva claras evidencias de dicha colisión, incluyendo una topografía espectacular en sus anillos. De hecho, se utiliza como referencia para comparar otros cráteres de impacto en mundos rocosos, desde Mercurio hasta Plutón.

Se trata de uno de los 30 objetivos que lleva la nave Orión, que estudiará esa cuenca de cerca y desde múltiples ángulos.

Captura de pantalla de la aplicación que usa la tripulación de Artemis II | NASA

Al noroeste de Orientale se halla otro cráter más pequeño, de casi 640 kilómetros de diámetro, completamente ubicado en la cara oculta de la Luna. Se trata de Hertzsprung, una cuenca anillada más antigua, que ofrece un contraste único con Orientale debido a que sus características se han visto erosionadas por impactos posteriores.

La tripulación comparará la topografía de ambos cráteres para comprender mejor cómo evolucionan sus características a lo largo de escalas de tiempo geológicas.

A lo largo del día de hoy, está previsto que los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión superen el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo XIII en 1970.