Estados Unidos lanza un ataque contra el ISIS en Siria

Captura del vídeo del ataque
Estados Unidos, junto con sus aliados, ha llevado a cabo un ataque a gran escala contra objetivos del ISIS en distintos puntos de Siria.

Se trata, como ha explicado a través de X el Comando Central de Estados Unidos, de su respuesta a la emboscada perpetrada por el Estado Islámico el pasado mes de diciembre, cuando fallecieron tres estadounidenses —dos soldados y un intérprete civil—.

"Nuestro mensaje sigue siendo contundente: si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intenten evadir la justicia", sostiene el departamento militar norteamericano.

Además, ha enmarcado la acción de hoy dentro del "compromiso continuo" de erradicar el terrorismo islámico.

