Estados Unidos subirá los aranceles a la UE para turismos y camiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa a la Unión Europea de incumplir el acuerdo comercial bilateral que mantienen y ha anunciado que, como represalia, la semana que viene elevará al 25% los aranceles a turismos y camiones.

En virtud de del acuerdo, la UE había acordado eliminar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses a cambio de un límite arancelario del 15% para la mayoría de los productos salidos de los países del bloque comunitario.

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca alega que "la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial", por lo que la próxima semana aumentará los gravámenes comerciales a la automoción procedente del viejo continente.

"El arancel se incrementará al 25%", ha ratificado el mandatario norteamericano, quien ha puntualizado que la subida no se aplicará si los vehículos se fabrican en plantas estadounidenses.