Se estancan las negociaciones de paz sobre Irán, tras anularse el viaje de la delegación de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la anulación del viaje de la delegación estadounidense a Islamabad, sede de las negociaciones con Irán, donde estaba previsto que pudieran reanudarse las negociaciones entre ambos bandos. Esto supone un nuevo parón en el proceso de paz para la región, que ha sufrido diversos contratiempos desde el inicio de la tregua anunciada por el propio Trump el pasado 7 de abril.

"Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, donde iban a reunirse con los iraníes. Demasiado tiempo perdido en viajar y demasiado trabajo", ha planteado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El presidente estadounidense ha añadido que hay una "lucha interna tremenda" y "confusión" dentro de la dirigencia iraní. "Nadie sabe quién está al mando. Ni siquiera ellos", ha indicado. "Además, nosotros tenemos todas las cartas. ¡Ellos no tienen ninguna! Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar", ha argumentado.

Por su parte, las autoridades iraníes han indicado que no tenían intención de reunirse este sábado con los representantes estadounidenses: el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el asesor para Oriente Próximo Steve Witkoff.

Araqchi en Pakistán

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha comenzado una visita a Pakístán, la primera de la gira regional que llevará al diplomático en los próximos días a Omán (mediador en las frustradas conversaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní) y Rusia, gran aliado de Irán.

Araqchi ha entregado este sábado en mano al jefe de las fuerzas armadas de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las respuestas"de Teherán a las propuestas de Estados Unidos -que ha recibido previamente de la mediación paquistaní- para consolidar el alto el fuego en vigor y todavía sin perspectivas de un encuentro con una delegación norteamericana.

El alto el fuego entre las partes, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido, lo que crea un espacio para la diploma, peroero también prolonga la incertidumbre. El estrecho de Ormuz permanece en una situación de indefinición, bloqueado por Estados Unidos y teóricamente abierto por parte de Irán, pero sin que apenas se registre tráfico en el mismo ante el riesgo que supone la navegación.