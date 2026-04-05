Carreras con mayor movilidad internacional, ciudades preferidas y nivel de vida

Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Informática y Psicología lideran los rankings de carreras con mayor movilidad internacional, según datos publicados por las universidades españolas y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.

Además, la plataforma de alquiler para estudiantes HousingAnywhere ha analizado las carreras con más movilidad internacional, las mejores ciudades donde cursar estos estudios y ofrece una guía del coste de vida ajustada al bolsillo de los estudiantes.

El estudio destaca que estos grados "cuentan con gran flexibilidad académica en sus planes de estudios y una experiencia internacional, lo que implica un importante valor añadido para el futuro de los alumnos que los cursan".

Entre estos estudiantes se dibuja un mapa muy claro de preferencias: un conjunto de ciudades europeas que se han convertido en los destinos estrella por su oferta académica, su calidad de vida y su atractivo para quienes buscan vivir un año decisivo.

"La pregunta ya no es solo qué quiero estudiar, sino dónde quiero empezar a construir mi futuro, un futuro que para muchos comienza precisamente durante su intercambio universitario", explica el responsable del Sur de Europa en HousingAnywhere, Luca Contella.

El experto asegura que esta experiencia "no solo abre puertas académicas y profesionales, sino que permite crear contactos, descubrir nuevas culturas, aprender idiomas e incluso empezar una carrera profesional en ese destino". "Encontrar alojamiento es un paso clave, ya que el hogar es el punto de partida para desarrollarse en una nueva ciudad", añade.

Róterdam, para ADE

Para los estudiantes de ADE, el análisis recoge que Róterdam se consolida como el destino más interesante. La ciudad combina un puerto de referencia mundial, empresas multinacionales, startups y una vida universitaria profundamente conectada con el mundo de los negocios.

"Hacer el Erasmus+ en esta ciudad holandesa significa convivir a diario con el lenguaje real de los mercados internacionales", puntualiza la investigación, al tiempo que el último Índice internacional de alquileres de HousingAnywhere sitúa el precio medio de una habitación en 850 euros al mes.

A esto se suma la cesta de la compra, que suele rondar los 200 o 250 euros mensuales, especialmente si se combinan compras básicas con opciones económicas muy populares entre los estudiantes, como el kapsalon, un plato local contundente y asequible. El transporte se mueve entre 60 y 100 euros al mes, aunque muchos jóvenes reducen este gasto desplazándose en bici.

El presupuesto mensual recomendado para vivir con comodidad y disfrutar de algún plan cultural o turístico (como subir al emblemático Euromast o tomar algo en su bonito Markthal) se sitúa en torno a los 1.300 euros mensuales.

En Múnich, tecnología

La investigación sitúa a Múnich como sinónimo de ecosistema tecnológico: grandes empresas industriales, firmas de software y un tejido de startups muy activo.

Así, para los alumnos de Ingeniería Informática, estudiar en instituciones como la Universidad Técnica de Múnich supone "una vía para conectar con la industria, participar en proyectos reales, acceder a laboratorios punteros y disfrutar de uno de los entornos de innovación más potentes de Europa".

El alquiler de una habitación en esta ciudad se sitúa de media en 808 euros mensuales. Mientras, la cesta de la compra ronda los 200 o 250 euros al mes. Los estudiantes no deben dejar incluir en ella el clásico brezel o el delicioso Leberkässemmel, ambos económicos y fáciles de encontrar en cualquier panadería.

El transporte es otro punto a favor: el Deutschlandticket con tarifa reducida para estudiantes (de 29 a 38 euros) permite usar metro, S-Bahn, tranvía, autobuses y trenes regionales en toda Alemania, lo que facilita tanto el día a día como las escapadas de fin de semana para conocer el país.

El presupuesto mensual recomendado se sitúa así en los 1.200 euros, dejando algo de margen para algún plan de ocio como la imprescindible visita al Englischer Garten.

Bolonia, para Psicología

Para quienes estudian Psicología, Bolonia encarna la esencia de la ciudad universitaria europea: campus histórico, vida estudiantil intensa y un ambiente multicultural "muy fácil de abrazar".

La Universidad de Bolonia, la más antigua de Europa, ofrece un entorno especialmente atractivo para esta disciplina, con facultades activas, seminarios constantes y una comunidad internacional que enriquece la experiencia. Elegir esta ciudad significa vivir la Psicología dentro y fuera del aula, entre plazas, bibliotecas y cafeterías.

Los estudiantes pueden esperar gastar en torno a 1.000 euros mensuales durante su estancia en la ciudad. Esto responde a un alquiler de habitación que asciende de media a 655 euros al mes, a una cesta de la compra que suele situarse entre 150 y 200 euros —y en la que no pueden faltar las socorridas piadinas— y un transporte accesible con abonos mensuales de alrededor de 30 euros u opciones anuales bonificadas que reducen aún más el gasto. Además de un presupuesto destinado a disfrutar de alguna actividad sociocultural como subir al Santuario de San Luca o la Torre degli Asinelli.

Ayudas

Estudiar en el extranjero no solo es una experiencia académica, también es una inversión en el futuro profesional de los jóvenes. Por ello, en muchos casos, estos estudiantes cuentan con ayudas económicas.

El SEPIE gestiona los fondos europeos destinados a los españoles con una beca de movilidad Erasmus+, pudiendo obtenerse 350 euros para las ciudades analizadas.

Además, aquellos jóvenes con menores recursos pueden optar a 250 euros mensuales adicionales. Por último, los estudiantes también pueden beneficiarse de otras ayudas ofrecidas a nivel nacional, regional o por las propias universidades.